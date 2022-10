Športová gymnastika: Mokošová skončila v Mersine tretia na bradlách

Mersin 9. októbra (TASR) - Slovenská športová gymnastka Barbora Mokošová obsadila v nedeľu na podujatí série FIG World Challenge Cup v tureckom Mersine tretie miesto na bradlách. Vo finále dostala známku 13,100 bodu. Predtým z kvalifikácie postúpila zo 7. miesta (12,500). Zvíťazila Ana Barbosuová z Rumunska (13,600).



Mokošovej sa darilo aj na kladine, kde skončila na 4. priečke. Do finále sa prebojovala zo 6. miesta v kvalifikácii. "Je to pre ňu skvelá bodka po tohtoročnej sezóne a výborná motivácia pred budúcoročnou kvalifikáciou na OH," uviedol v tlačovej správe Mokošovej tréner Martin Zvalo.



V Mersine sa predstavila aj Sára Surmanová, ktorá vo finále na preskoku obsadila 7. miesto.