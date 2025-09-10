< sekcia Šport
Zomrela bývalá československá reprezentantka Řešátková
Na MS 1970 získala bronzovú medailu v tímoch.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 10. septembra (TASR) - V deň svojich 78. narodenín zomrela bývalá československá reprezentantka v športovej gymnastike Bohumila Řešátková, za slobodna Řimnáčová. Na OH 1968 v Mexiku pomohla družstvu k zisku strieborných medailí. Informovala o tom oficiálna stránka Českej asociácie športu pre všetkých.
Řešátková bola aj členka zlatého tímu Československa na MS v 1966 v Dortmunte. V 60-tych rokoch patrila k popredným československým gymnastkám spoločne s Věrou Čáslavskou. Na MS 1970 získala bronzovú medailu v tímoch. Krátko po OH 1972, na ktorých bola v pozícii náhradníčky, ukončila kariéru pre problémy s chrbtom. Neskôr sa venovala tancu a podieľala sa na rozvoji športového aerobiku.
Řešátková bola aj členka zlatého tímu Československa na MS v 1966 v Dortmunte. V 60-tych rokoch patrila k popredným československým gymnastkám spoločne s Věrou Čáslavskou. Na MS 1970 získala bronzovú medailu v tímoch. Krátko po OH 1972, na ktorých bola v pozícii náhradníčky, ukončila kariéru pre problémy s chrbtom. Neskôr sa venovala tancu a podieľala sa na rozvoji športového aerobiku.