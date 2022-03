Športovcom prešovského kraja za 2021 je zápasník Tajmuraz Salkazanov

Prešov 18. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) udelil vo štvrtok (17. 3.) v historickej budove Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove ocenenia v rámci 18. ročníka ankety Športovec PSK 2021. Najúspešnejším športovcom sa stal zápasník Tajmuraz Salkazanov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Najvyššie umiestnenie v ankete Športovec PSK získal zápasník Tajmuraz Salkazanov. Vlani sa v poľskej Varšave stal majstrom Európy do 74 kilogramov a v nórskom Osle získal titul vicemajstra sveta.



Cenu predsedu PSK získal popradský funkcionár Jozef Pavlík. Cena predsedu PSK za mimoriadne športové úspechy bola udelená paralympijskému víťazovi v boccii Samuelovi Andrejčíkovi. Cena PSK za mimoriadny športový úspech bola udelená držiteľom bronzových medailí z ostatných ZOH v Pekingu Martinovi Gernátovi a Samuelovi Takáčovi.



Najúspešnejším zdravotne znevýhodneným športovcom za rok 2021 je paracyklista Patrik Kuril. Hádzanársky Tatran Prešov opäť zvíťazil v kategórii najúspešnejších športových kolektívov dospelých. Hodnoteniu ankety medzi mládežníckymi kolektívmi dominoval v 18. ročníku oceňovania Tanečno-športový klub (TŠK) Grimmy Prešov.



Víťazstvo v kategórii Najúspešnejší tréner dospelých PSK za rok 2021 si odniesol reprezentačný tréner mužského zápasenia Erik Cap a v mládežníckej kategórii trénerka TŠK Grimmy Prešov so zameraním na street dance Nataša Cápová.



Najúspešnejšou stredoškoláčkou kraja za rok 2021 je študentka Gymnázia Kukučínova v Poprade plavkyňa Tamara Potocká a študentom silový trojbojár zo Spojenej školy vo Svidníku Ľuboš Dvorový. Ocenenie za Najväčší talent PSK do 15 rokov si prevzala Aila Sosa, reprezentujúca Slovensko v armwrestlingu. Titul najlepšej strednej školy v pôsobnosti PSK za predchádzajúci rok si odniesla Súkromná stredná športová škola Elba Prešov.



Víťazom internetového hlasovania verejnosti sa stal paralukostrelec Dávid Ivan z klubu Red Arrows Poprad.