Športovcov z Austrálie a Kórejskej republiky zaočkujú prednostne

Sydney 27. apríla (TASR) - Austrálska vláda rozhodla, že pred odchodom na OH 2020 v Tokiu prioritne zaočkuje svojich športovcov. Rovnaký postup sa rozhodli zvoliť aj v Kórejskej republike, informovali agentúry AP a Yonhap.



Členovia austrálskeho olympijského tímu sa ocitli v jednej skupine spolu so zdravotníkmi, ktorí patria do kritickej infraštruktúry, a obyvateľmi staršími ako 55 rokov.



Každý z nich bude prednostne zaočkovaný, v prípade austrálskej výpravy sa to týka 450-480 športovcov a približne 1500 členov podporného personálu.