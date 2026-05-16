Sobota 16. máj 2026Meniny má Svetozár
Športové lezenie: Buršíková do semifinále, v kvalifikácii bola druhá

Slovenská lezkyňa Martina Buršíková. Foto: TASR - Ivan Janko

Buršíková postúpila do nedeľného semifinále z druhého miesta, od prvej priečky ju delila iba desatina bodu.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 16. mája (TASR) - Slovenská športová lezkyňa Martina Buršíková bez problémov postúpila do semifinále na Európskom pohári v boulderingu v Liptovskom Mikuláši. Kvalifikáciu zvládla dokonale, nezaváhala ani na jednej ceste, získala 5 x TOP a v súčte nazbierala 124,8 bodu.

Buršíková postúpila do nedeľného semifinále z druhého miesta, od prvej priečky ju delila iba desatina bodu. Najlepší výkon v kvalifikácii predviedla Jakoba Rauterová z Rakúska, ktorá si zapísala 124,9 bodu. „Som rada, ako to postavili, sedí mi to. Keď boli Európske poháre v Žiline, taktiež mi to veľmi sedelo. Bolo zaujímavé, ako to bolo rozdelené. Väčšinou sa to snažia akoby premiešať, že každá skupina má aj silové i technické prvky. Ale sadlo mi to. Silové bouldere nie sú úplne moja silná stránka, v poslednom čase som však na nich pracovala, takže som rada, že sa to ukázalo,“ uviedla Buršíková. Informácie pochádzajú z tlačovej správy SHS.
