Športové lezenie: Buršíková postúpila do finále kategórie do 21 rokov

Curno 17. mája (TASR) - Slovenská športová lezkyňa Martina Buršíková postúpila na majstrovstvách Európy juniorov v olympijskej disciplíne boulder do finále. V sobotnom semifinále kategórie do 21 rokov obsadila šieste miesto.



Z maximálneho počtu 100 bodov získala 69,6 bodu, po tom čo si pri štyroch cestách dvakrát siahla aj na top. Najúspešnejšia slovenská lezkyňa bola so svojim výkonom spokojná: „Dnes som do toho išla s trochu iným nastavením ako včera. Pretože ten včerajší výkon v kvalifikácii ma veľmi neuspokojil. Niektoré bouldre som preto liezla trochu inak ako to možno stavitelia mysleli a vyplatilo sa.“ Finále je naplánované na nedeľu 18. mája od 9:15. Buršíková si tak po roku zopakuje štart v najlepšej osmičke starého kontinentu, v Troyes vtedy získala striebro.



Druhá Slovenka Lea Slobodová v kategórii do 19 rokov skončila na 17. priečke. Na náročných cestách sa jej podarilo získať 44,6 bodu, no v nedeľňajšom finále sa nepredstaví. „Semifinále bolo dosť ťažké, najmä teda druhý a tretí boulder. Mne sa najviac páčila asi jednotka a aj štvorka. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať a u mňa je aktuálne najväčšou slabinou tá sila,“ zhodnotila Slobodová svoje záverečné vystúpenie na MEJ.