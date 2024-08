Villars 28. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovom lezení Martina Buršíková nepostúpila do semifinále leadu na ME vo švajčiarskom meste Villars. V stredajšej kvalifikácii obsadila 31. miesto so ziskom 30,75 bodu. Od postupu ju delilo 6,72 b. V kvalifikácii leadu víťazí lezec s najnižším počtom bodov, do semifinále sa prebojovalo 26 najlepších.



Buršíkovej sa predtým vo Villarse nepodarilo postúpiť ani do semifinále disciplíny boulder.