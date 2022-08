Zlato v obtiažnosti získal český športový lezec Ondra

Športové lezenie - ME



muži:



obtiažnosť - finále:



1. Adam Ondra (ČR) 37+ (3:01),

2. Luka Potočar (Slovin.) 37+ (4:05),

3. Alberto Gines Lopez (Šp.) 35+ (3:31)

Mníchov 14. augusta (TASR) - Český reprezentant v športovom lezení Adam Ondra získal na ME v Mníchove zlato v disciplíne obťažnosť. Vo finále dosiahol skóre 37+ za 3:01 minúty a zopakoval tak svoj európsky titul spred troch rokov.Ondra je päťnásobný majster sveta, na kontinentálnom šampionáte však získal len druhé zlato. Rovnako vysoko sa v nedeľu dostal strieborný Slovinec Luka Potočar, no potreboval na to 4:05 min. Tesnejší bol jeho súboj s tretím Albertom Ginesom Lopezom, ktorý bol o vyše polminúty rýchlejší a zaostal len o dva body.