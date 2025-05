Slováci nepostúpili do semifinále v kategórii do 17 rokov

Curno 15. mája (TASR) - Slovenský reprezentant v športovom lezení Šimon Jakubec obsadil v kvalifikácii v kategórii do 17 rokov na majstrovstvách Európy juniorov v boulderingu delené 45. miesto. Vo štvrtok nepostúpil do semifinále ani jeden zo šestice slovenských zástupcov.



Jakubec získal 49 bodov, jeho krajan Michal Mihál obsadil so ziskom 38,4 bodu 53. priečku, Tomáš Fraňo mal 29 bodov a skončil na 57. mieste. Trojica Slovákov si vyslúžila body len za dosiahnutie druhej zóny, z ktorých sa po neúspešných pokusoch odrátavalo 0,1 bodu.



Medzi ženami bola zo Sloveniek najúspešnejšia Ema Turská so ziskom 43,4 bodu, celkovo obsadila 62. miesto. Pri prvom probléme sa jej na ôsmy pokus podarilo dosiahnuť aj top, Iveta Mamojková to zvládla na tretí pokus. Mamojková skončila s 34,8 bodu napokon na 65. priečke, Ema Kalousková bola o pozíciu nižšie so ziskom 29,2 bodu.