Športové lezenie: Slobodová nepostúpila do finále obťažnosti

Športové lezenie - MSJ



ženy - U16:



obťažnosť - finále:



1. Čaejeong Kim (Kór. rep.) 47+ b, Meije Lerondelová (Fr.) 47, Kaho Murakoši (Jap.) 41+, ...

semifinále: 16. Lea SLOBODOVÁ (SR) 22+



Dallas 1. septembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovom lezení Lea Slobodová nepostúpila na MSJ v Dallase do finále v disciplíne obťažnosť. V stredajšom semifinále kategórie do 16 rokov obsadila 16. miesto so skóre 22+, čo bolo necelých štrnásť bodov od postupovej osmičky.Slovensko tak nemalo vo finále tejto disciplíny zastúpenie, keďže v kategórii U18 vypadli v tej istej fáze Martina Buršíková a Lujza Michalková. Prvá menovaná však dosiahla kvalitný výsledok v olympijskej kombinácii (boulder a obťažnosť) - ôsme miesto.