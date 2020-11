Športové lezenie: Slováci na ME v Moskve zabojujú o miestenky na OH

Moskva 20. novembra (TASR) - Slovenskí športoví lezci sa pokúsia na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy v Moskve zabezpečiť si miestenku na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu. Do ruskej metropoly odcestovala výprava v zložení Vanda Michalková, Peter Kuric, Tomáš Plevko a reprezentačný tréner Igor Kollár, šampionát sa začne v sobotu 21. novembra a potrvá do 28. novembra.



Súťažiť sa bude vo všetkých štyroch lezeckých disciplínach – rýchlosti, obtiažnosti, boulderingu a v olympijskej kombinácii. Šampionát odštartuje sobotným súbojom o medaily v disciplíne rýchlosť, v ktorej sa predstavia Vanda Michalková a Peter Kuric. V nedeľu a pondelok šampionát pokračuje disciplínou bouldering, do ktorej sa zapojí už aj Tomáš Plevko. V utorok a stredu čaká všetkých troch disciplína lezenie na obtiažnosť.



Po dni odpočinku nasleduje v piatok kvalifikácia v olympijskej disciplíne kombinácia, ktorá vyvrcholí sobotňajším finále. Informoval o tom Slovenský horolezecký spolok JAMES.