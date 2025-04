Športové lezkyne úspešné v kvalifikácii v Ríme, obe postúpili

Rím 5. apríla (TASR) - Slovenské športové lezkyne Martina Buršíková a Lea Slobodová uspeli v kvalifikácii Európskeho pohára v olympijskej disciplíne bouldering v Ríme, kde postúpili do nedeľňajšieho semifinále.



Do kvalifikácia nastúpilo 59 pretekárok z celej Európy. „Tie prvé dva bouldre boli trochu pohybovejšie, ale ten druhý bol trochu aj silový a to mi aj vyhovovalo. Nemala som problém tam dočiahnuť, ako mali niektoré ďalšie baby a tak sa mi to aj ľahšie liezlo,“ uviedla v tlačovej správe Buršíková, ktorá nazbierala 100 bodov a v kvalifikácii obsadila 3. miesto. „Boli také dva trošku prestrelené bouldre. V prvej skupine to bola dvojka, ten bol veľmi silový a nikto nedal ani zónu,“ skonštatovala Slobodová, ktorá sa výkonom 54,8 b kvalifikovala do semifinále z 23. miesta. Kvalifikáciu vyhrala Francúzska Lily Abriatová a druhá skončila Španielka Geila Macia Martínová.