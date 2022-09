Športové osobnosti o Williamsovej: Si najlepšia, ďakujeme

New York 3. septembra (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová vypadla v treťom kole US Open, keď nestačila na Austrálčanku Ajlu Tomljanovičovú. Hviezdna hráčka pred turnajom naznačila, že môže byť jej záverečný, čomu zodpovedala aj atmosféra po zápase a gratulácie osobností z celého sveta.Williamsová sa priamo na kurte prihovorila k fanúšikom, rodine, sestre i svojím súperkám. Zvlášť sa poďakovala rodičom Richardovi Williamsovi a Oracene Priceovej, ktorí ju i staršiu sestru Venus nasmerovali na vrchol. Koniec však ešte definitívne nepotvrdila.Hviezdnej tenistke gratulovalo mnoho osobností zo sveta športu aj mimo neho. Golfista Tiger Woods a bývalá prvá dáma USA Michelle Obamová ju označili za najlepšiu hráčku. "," napísal Woods na sociálnej sieti Twitter ešte po jej výhre v druhom kole nad druhou hráčkou svetového rebríčka Anett Kontaveitovou z Estónska. "," napísala Obamová na Twitteri.Jej úspechy vyzdvihli aj hviezdy basketbalovej NBA ako napríklad štvornásobný držiteľ ocenenia MVP s rovnakým počtom titulov v prestížnej zámorskej ligy LeBron James. "," napísal James. Pridal sa k nemu aj člen basketbalovej siene slávy, Magic Johnson: "."Do 4. kola US Open sa prebojovala 18-ročná Coco Gauffová, ktorú mnohí považujú za "novú" Williamsovú. Mladá tenistka neskrývala obdiv voči slávnej krajanke: "."Williamsová oslávi tento mesiac 41. narodeniny, pričom svoj prvý Grand Slam získala v roku 1999. Jej vytrvalosť vyzdvihol jeden z najúspešnejších plavcov v histórii Michael Phelps: "."Serena Williamsová získala 23 grandslamových titulov v dvojhre. Naposledy na Australian Open 2017, v čase, keď už bola tehotná s dcérou Olympiou. Na vytúženú 24. singlovú trofej z podujatí veľkej štvorky, ktorou by vyrovnala historický rekord Austrálčanky Margaret Courtovej zatiaľ nedosiahla. Počas kariéry vyhrala sedemkrát Wimbledon a Australian Open, šesťkrát US Open a trikrát sa tešila z triumfu na Roland Garros.