Športovec mal po prílete do Japonska pozitívny test na koronavírus

Tokio 15. júla (TASR) - Nemenovaný športovec a člen výpravy z nešpecifikovanej krajiny mali po prílete do Japonska na OH 2020 pozitívny test na koronavírus. Obaja sú v 14-dňovej karanténe a v tejto chvíli nie je známe, či športovec nastúpi vo svojej súťaži.



Šesť prípadov z uplynulých dní zvýšilo počet prípadov ochorenia COVID-19, ktoré súvisia s olympijskými hrami, na dvadsaťšesť. Úrady v Tokiu hlásili vo štvrtok 1308 nových prípadov nákazy, čo je najvyšší počet od januára. V meste bude počas OH platiť núdzový stav a všetky súťaže prebehnú bez divákov.



Príchod do Japonska odložil po pozitívnom teste jedného z členov Tímu utečencov, ktorý sa pripravuje v katarskej Dauhe. "Cíti sa dobre a nemá žiadne príznaky. Katarské úrady ho izolovali," informoval internetový portál deutschlandfunk.de.