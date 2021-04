Športoví lezci chcú na ME mládeže zabojovať, prípravu poznačil covid

Nominácia SR na ME mládeže v Perme (1.-5. mája)



Pretekári:



Vanda Michalková

Jakub Fábric

Filip Hromada

Samuel Štefánik

Tristan Sýkora

Lujza Michalková

Martina Buršíková

Lea Slobodová

Filip Matejička

Filip Buček



Tréneri:



Igor Kollár, Miloš Němý, Kristína Němá, Andrej Sýkora

Bratislava 28. apríla (TASR) - Slovenských športových lezcov čaká v nasledujúcich mesiacoch seriál významných medzinárodných podujatí. Už v sobotu 1. mája odštartujú majstrovstvá Európy mládeže v ruskom Perme, na ktoré slovenská výprava odletí vo štvrtok. V auguste sú na programe vo Voroneži mládežnícke MS (21.-31. augusta) a od 15. septembra sa v Moskve uskutoční svetový šampionát.Do Permu odíde desať slovenských reprezentantov, na ktorých čakajú všetky tri olympijské disciplíny: obťažnosť, rýchlosť a bouldering. "" priblížil tréner slovenskej reprezentácie Igor Kollár.Slováci vyšlú do Ruska najpočetnejšiu výpravu v histórii, celkovo desať lezcov a štyroch členov realizačného tímu. Aj ich prípravu však poznačila pandémia a s ňou súvisiace opatrenia. "" dodal Kollár.Pre jednu z najskúsenejších reprezentantiek Vandu Michalkovú to bude posledný európsky šampionát v kategórii junioriek. "," povedala Michalková, ktorá však neskladá zbrane a verí, že sa v medzinárodnej konkurencií nestratí: "."V kategórii youth A bude reprezentovať Filip Hromada, aj jeho prípravu skomplikovala pandémia, no je pripravený zabojovať o čo najlepšie umiestnenie:Podľa predsedu Slovenského horolezeckého spolku JAMES Antona Paceka sú Slováci v nevýhode v porovnaní s konkurenciou, ktorá mala lepšie podmienky na prípravu. Nechcel sa však vyhovárať a reprezentantom verí: "."Športové lezenie bude mať v Tokiu olympijskú premiéru a z pohľadu budúcnosti teší aj Michalkovú, že slovenská reprezentácia je na vzostupe: "."