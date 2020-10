Športový arbitrážny súd bude riešiť prípad WADA proti Rusku

Lausanne 27. októbra (TASR) - V pondelok sa začne pojednávanie Športového arbitrážneho súdu (CAS) o ruskej dopingovej ságe.



Súd sa bude počas štvordňového vypočúvania zaoberať prípadom Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), ktorá požaduje štvorročný trest pre ruský šport za štátom podporované zasahovanie do údajov z moskovského antidopingového laboratória.



WADA medzi trestami navrhuje zákaz ruskej vlajky, hymny a mena na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu i ZOH 2022 v Pekingu a na majstrovstvách sveta počas najbližších štyroch rokov vrátane futbalových v Katare. Na týchto podujatiach by sa nemohli zúčastniť ani ruskí športovci, ktorí sa podieľali na dopingu, alebo sa manipulovalo s ich dátami. Ruská antidopingová agentúra (RUSADA) neakceptovala dôkazy a závery, ktoré priviedli spor až na najvyšší športový súd.



CAS uviedol, že proces sa uskutoční na bezpečnom a nezverejnenom mieste v Lausanne, kam sa nedostanú osoby, ktorých sa prípad priamo netýka. Dôvod je vysoký nárast počtu nových prípadov koronavírusu vo Švajčiarsku. Verdikt by mal padnúť až o niekoľko týždňov. Informovala o tom agentúra AP.