Športový arbitrážny súd sa začal zaoberať odvolaním cyklistu Quintanu

Bogota 1. septembra (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) sa vo štvrtok začal zaoberať odvolaním kolumbijského cyklistu Naira Quintanu. Pretekára spätne diskvalifikovali z tohtoročnej Tour de France po tom, ako mal pozitívny test na zakázaný tramadol. Na pretekoch pôvodne obsadil šieste miesto.



Quintana dostal pokutu vo výške 5000 švajčiarskych frankov (5100 eur) a napriek diskvalifikácii môže štartovať na ďalších podujatiach. Tridsaťdvaročný jazdec vinu popiera a vynechal prebiehajúcu Vueltu, aby sa mohol sústrediť na dokazovanie svojej neviny. Do súťažného kolotoča sa plánuje vrátiť v závere sezóny.



Opioidné analgetikum, ktoré sa používa na liečbu stredne silnej bolesti, je na zozname zakázaných látok Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) od roku 2019, no nepovažuje sa za doping. Zakázané je pre vedľajšie účinky.



Deň pred diskvalifikáciou predĺžil Quintana s tímom Arkéa Samsic zmluvu do roku 2025. Medzi jeho najväčšie úspechy v kariére patria triumfy na Giro d'Italia (2014) a Vuelta a Espana (2016). Informoval o tom portál velonews.com.