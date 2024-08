Zamietli odvolanie zápasničky Fogatovej, vážila o 100 gramov viac

Lausanne 15. augusta (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne zamietol odvolanie indickej zápasničky Vineš Fogatovej voči vylúčeniu z parížskych olympijských hier. Nezíska tak striebornú medailu v kategórii do 50 kg, hoci sa prebojovala do finále.



Fogatová pred finále prekročila váhový limit o 100 gramov, hoci predchádzajúci deň sa do neho zmestila. Svetová zápasnícka federácia (UWW) ju následne vylúčila z turnaja a o zlato bojovala Kubánka Yusneylis Guzmanová Lopezová, ktorú Indka v semifinále zdolala. Titul olympijskej šampiónky napokon získala Američanka Sarah Hildebrandtová a Fogatová oznámila vo veku 29 rokov koniec kariéry. Informovala AFP.