Športový diváci sa budú môcť v obmedzenom počte vrátiť na tribúny

Bratislava 10. januára (TASR) - Po uvoľnení opatrení sa na Slovensku budú môcť fanúšikovia znova vrátiť na tribúny. Vláda odporúča zmeniť podmienky pre stredne rizikové podujatia, kam patria aj športové súťaže, na zaplnenie maximálne 25 percent celkovej kapacity hľadiska. Presné pravidlá určí vyhláška hlavného hygienika Jána Mikasa.



Podmienky pre hromadné podujatia sa uvoľnia, konať by sa mali v režime OP (očkovaní - po prekonaní ochorenia COVID-19). Pre nízkorizikové podujatia odporúča vláda maximálne 100 osôb alebo naplnenie 50 percent kapacity. Pre stredne rizikové podujatia sa odporúča maximálna kapacita 25 percent. Vláda už v závere minulého týždňa povolila 25-percentnú obsadenosť hľadísk na ME v hádzanej mužov, ktoré sa od 13. januára uskutočnia v Bratislave a v Košiciach.



Organizátor si pri nízko a stredne rizikovom podujatí bude môcť vybrať, či zvolí pre podujatie počet divákov v absolútnom čísle, teda maximálne 100 divákov, alebo sa bude riadiť pomerom kapacity, kde počet divákov môže byť aj vyšší ako 100 osôb. Maximálne 25-percentné obmedzenie kapacity má platiť pre stredne rizikové hromadné podujatia, na ktorých sa ráta s nosením respirátora, fixným sedením či státím. Alternatívou má byť rovnako 100 divákov. Pri oboch variantoch sa má od divákov požadovať očkovanie alebo doklad o prekonaní ochorenia COVID-19.



Podľa hovorkyňe Úradu verejného zdravotníctva SR Dašy Račkovej by nová vyhláška mala byť vo vestníku vlády SR zverejnená najskôr v utorok 11. januára.