Športový riaditeľ Herthy Friedrich: Záchranu máme vo vlastných rukách

Berlín 25. apríla (TASR) - Športového riaditeľa Herthy Arneho Friedricha neznepokojuje predposledné miesto v neúplnej tabuľke najvyššej nemeckej futbalovej súťaže. Berlínsky tím v kádri so slovenským reprezentantom Petrom Pekaríkom má totiž tri zápasy k dobru.



Až do budúceho štvrtka musia byť hráči Herthy v karanténe, keďže v tíme sa vyskytli štyri pozitívne testy na ochorenie COVID-19. Začiatkom mája ich čakajú odložené duely s 1. FSV Mainz, Arminiou Bielefeld a Werderom Brémy. "Nie je dôvod na žiadnu paniku. Záchranu máme vo vlastných rukách. Ak sa naplno koncentrujeme na každý zápas, pevne verím, že to zvládneme," uviedol Friedrich pre agentúru DPA.