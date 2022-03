Športový riaditeľ Ineosu nevylúčil Bernalov návrat v tomto roku

Bogota 12. marca (TASR) - Kolumbijský cyklista Egan Bernal v sobotu uverejnil na sociálnej sieti Twitter fotografiu, na ktorej pózuje na bicykli. Bernal by podľa jeho tímu Ineos Grenadiers mohol po vážnej havárii ešte tento rok pretekať. Dvadsaťpäťročný športovec utrpel koncom januára početné zranenia pri tréningu v rodnej Kolumbii, keď narazil do stojaceho autobusu.



"Hádajte, kto je naspäť na bicykli a cíti sa úžasne?" napísal víťaz Tour de Farnce z roku 2019 na sociálnej sieti k fotografii. Podľa vlastných slov "takmer zomrel", pri kolízii si zlomil jedenásť rebier, dva stavce, stehennú kosť a kolenný kĺb. Okrem toho mal aj prederavené pľúca. Po niekoľkých operáciách a dvoch týždňoch v nemocnici však už 17. februára trénoval na rotopéde: "Pokiaľ máte vieru, je možné všetko. Chcem vám povedať, že ak niečo naozaj chcete, nič nie je nemožné."



"Egan je vrcholový športovec a jeho zotavovacie schopnosti sú taktiež nadpriemerné," uviedol Xabier Artetxe, športový riaditeľ Ineosu. "Pracuje, aby sa vrátil čo najskôr, mohlo by to byť v roku 2023, ale aj koncom tohto," dodal Artetxe pre AFP. Minuloročný víťaz talianskeho Giro d'Italia na začiatku januára podpísal s tímom nový päťročný kontrakt a na rozdiel od väčšiny tímových kolegov netrénoval v Európe.