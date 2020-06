Hnutia žiadajú väčší počet účastníkov i návštevníkov na zápasoch

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) žiada spoločne s celým športovým hnutím kompetentné orgány o prehodnotenie súčasných platných opatrení, ktoré obmedzujú počet účastníkov na športových podujatiach. SOŠV si uvedomuje, že pre profesionálny šport i organizátorov masových športových podujatí môže byť zachovanie navrhovaných limitov účastníkov či návštevníkov v niektorých prípadoch až likvidačné. Ich uvoľnenie by bolo pozitívnym impulzom pre celý šport.



"Život na Slovensku sa pomaly vracia k normálnemu fungovaniu spred koronakrízy. Postupne sa uvoľňujú opatrenia vo všetkých sférach spoločnosti. Športovci sa tiež chcú vrátiť k bežnému režimu. Do konca júna však musia dodržiavať limit maximálne 500 ľudí na jedných pretekoch či zápase. Od 1. júla, podľa avíz až do konca roka, sa tento počet zvýši na tisíc osôb. Pre väčšinu športových podujatí i ligových súťaží je tento počet dostatočný. Mnohým ale prináša množstvo problémov a ohrozuje ich činnosť," informoval SOŠV v tlačovej správe.



O nových návrhoch opatrení v športe by sa malo diskutovať aj na najbližšom zasadnutí odborného konzília, ktoré radí slovenskej vláde. Situáciu vyhodnocuje a posudzuje Úrad verejného zdravotníctva SR. "Dlhodobo apelujeme na štátne autority, že šport je prostriedok k verejnému zdraviu krajiny. Významné podujatia i pravidelné ligové súťaže majú bez pochýb významný vplyv na zdravý životný štýl spoločnosti. Pre zdravé fungovanie športu sú potrební športovci i fanúšikovia. Koronakríza zasiahla všetkých, šport neobišla. Rešpektujeme doterajšie rozhodnutia odborníkov i prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2. Aj vďaka zodpovednosti nás všetkých je šírenie koronavírusu na Slovensku pod kontrolou. Napriek neštandardným podmienkam je slovenský šport pripravený ukázať svoju zodpovednosť. Športové hnutie má dnes pripravené viaceré manuály, vďaka ktorým je možné zvládnuť a pripraviť aj veľké podujatia v takmer totožnom rozsahu ako v minulosti. Návrhy neohrozujú bezpečnostnú, epidemiologickú ani hygienickú situáciu na Slovensku. Sme pripravení sadnúť si za rokovací stôl, počúvať názory zdravotníckych odborníkov a trpezlivo im vysvetľovať naše argumenty," uviedol prezident SOŠV Anton Siekel.



Opatrenie komplikuje situáciu organizátorom veľkých hromadných podujatí (Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, ČSOB Bratislava Marathon, cyklistické preteky Okolo Slovenska). Zástupcovia Slovenského zväzu ľadového hokeja už avizujú, že pri týchto počtoch je otázne začatie nových ročníkov. Ozývajú sa aj významné hlasy z futbalového prostredia na prehodnotenie limitov, ktoré by nemali byť unifikované. Predstavitelia profesionálnych športov sa prikláňajú k percentuálnemu modelu, vychádzajúcemu z kapacít športovísk. Organizátori hromadných podujatí by zasa privítali možnosť účasti väčšieho počtu osôb. Veď len na maratónoch sa stretne niekoľko tisíc bežcov a okolo tratí sú tisícky fanúšikov.



"Šport dostával počas koronakrízy iba rany, dnes potrebuje pozitívne impulzy. Umožnenie väčšieho počtu účastníkov a návštevníkov hromadných podujatí i divákov na tribúnach ligových súťaží určite medzi nich patria. Rýchlymi a zmysluplnými zmenami v nariadeniach môžeme výrazne pomôcť a zamedziť ekonomickým stratám, zániku pracovných miest či zrušeniu tradičných podujatí. Nepripravme nikoho o emócie krásnych zážitkov z účasti či zo sledovania športu," dodal Siekel.