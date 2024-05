Správna rada FnPŠ schválila prerozdelenie viac ako 35 miliónov eur

Bratislava 23. mája (TASR) - Správna rada Fondu na podporu športu (FnPŠ) schválila na svojom štvrtkovom zasadnutí prerozdelenie zhruba 35,4 milióna eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Umožnilo to avizované navýšenie príspevku fondu z Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Z 225 žiadostí, ktoré doručili žiadatelia v rámci tzv. INFRA 4 výzvy, schválili členovia najvyššieho orgánu fondu 73 projektov.



"Som nesmierne rád, že pri rozhodovaní o poskytnutí príspevku v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry číslo 2023/001 sa v správnej rade Fondu na podporu športu našla jednohlasná zhoda na maximalizáciu regionálneho princípu. Rešpektujúc hodnotenie projektov zo strany hodnotiacej komisie, najvyššie hodnotení žiadatelia v každom z ôsmich samosprávnych krajov dostali takmer 12,5 percenta finančných prostriedkov z celkovej alokácie výzvy. Fond na podporu športu týmto rozhodnutím ukazuje, že chce vyrovnávať regionálne rozdiely na Slovensku. O to viac ma teší fakt, že práve vďaka navýšeniu alokácie tzv. INFRA 4 Fond na podporu športu rozdelil medzi 73 projektov rekordných 35,4 milióna eur. Úprimná vďaka patrí všetkým žiadateľom za čas a energiu, ktoré venovali príprave projektov. Práve pre ich zanietenie a entuziazmus môže Fond na podporu športu pomáhať rozvíjať slovenské športové prostredie naprieč regiónmi i odvetviami," povedal pre web FnPŠ Lukáš Pitek, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.



Výzvu INFRA 4 vypísal Fond na podporu športu ešte 15. novembra minulého roku. Záujemcovia o finančný príspevok mohli svoje žiadosti zasielať od 1. až do 29. februára 2024. Za tento čas doručili fondu 225 žiadostí, z ktorých 47 neprešlo formálnou kontrolou kancelárie fondu, ďalšie 4 vylúčila odborná komisia Športová infraštruktúra. Zvyšných 174 žiadostí ohodnotila odborná komisia Športová infraštruktúra, pričom členovia komisie tak celkovo vykonali spolu 582 jednotlivých hodnotení. Spomenutým 73 projektom schválila správna rada fondu podporu.



Správna rada Fondu na podporu športu zároveň na základe návrhu Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky schválila poskytnutie príspevku na majstrovstvá Európy v atletike do 18 rokov, ktoré sa uskutočnia v Banskej Bystrici od 18. do 21. júla 2024, v maximálnej výške 484.000 eur.