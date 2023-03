Správna reakcia Slovákov, Mak: Od začiatku sme hrali naplno

Bratislava 27. marca (TASR) - Slovenskí futbalisti podali v rozbiehajúcej sa kvalifikácii ME 2024 v priebehu 72 hodín dva diametrálne odlišné výkony. Po štvrtkovej bezgólovej remíze s Luxemburskom sa dostali pod paľbu kritiky, o tri dni si však udobrili fanúšikov triumfom 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou. Po dvoch kolách J-skupiny majú na konte štyri body a ich tréner Francesco Calzona sa na šiesty pokus dočkal prvého víťazstva na lavičke. Na čele tabuľky je favorizované Portugalsko so šiestimi bodmi.



Bosniakov "načal" už v 13. minúte Róbert Mak, ktorý nastúpil v základnej zostave namiesto Tomáša Suslova a od začiatku hýril na krídle aktivitou. "Poučili sme sa zo zápasu s Luxemburskom. Bolo vidieť, že proti Bosne sme začali oveľa lepšie. Oni iba odkopávali lopty a nevedeli, čo majú s nami robiť. Z tej našej aktivity a tímovosti sa odvíjali oba naše góly. Bosniaci potom zmenili systém a trošku nás tým vykoľajili, ale ani po prestávke sme ich do ničoho nepustili. Naopak, mohli sme pridať tretí a štvrtý gól. Škoda, že sme ďalšie šance nevyužili, ale sme radi aj za víťazstvo 2:0. Opäť sme udržali nulu, obrana hrala naozaj výborne. Môžeme byť spokojní," žiaril šťastím Mak, ktorého po necelej hodine hry pre problémy so slabinami vystriedal Suslov.



Podľa 32-ročného krídelníka FC Sydney bolo proti balkánskemu súperovi dôležité vstúpiť do zápasu aktívne. "To sa nám proti Luxembursku nepodarilo, boli sme strašne statickí. Nebehali a nenapádali sme ich hráčov tak, ako proti Bosne. Pred zápasom sme si hovorili, že musíme ísť do toho na sto percent od prvej minúty. Hrali sme doma a chceli sme si získať fanúšikov na našu stranu. Tí nás vo štvrtok vypískali, dnes nás vytlieskali v stoji. Dúfam, že nabudúce ich príde viac, pretože Bosniaci tu mali opäť presilu v hľadisku. V minulosti sa niečo podobné udialo v Žiline, aj keď vtedy to bolo ešte horšie...," zaspomínal si Mak na duel zo septembra 2013, v ktorom mali priaznivci z Bosny na žilinskom štadióne drvivú prevahu.



Hostia pricestovali do Bratislavy sebavedomí po víťazstve 3:0, ktoré dosiahli v domácej kvalifikačnej ouvertúre proti Islandu. Nastúpili v rovnakej zostave, tá si však proti Slovákom "neškrtla". Bosniaci vyslali iba jednu priamu strelu na bránu, s ktorou si Martin Dúbravka poradil a znova si udržal čisté konto. Prekonať ho nedokázal ani elitný kanonier Edin Džeko, ktorý pre problémy s chrbtom nastúpil iba na záverečných 30 minút. "Podali sme veľmi dobrý výkon. Celé mužstvo šliapalo od prvej minúty. Bosna si vypracovala len jednu šancu za celý zápas, čo hovorí samé za seba. Mali sme veľa tréningov o tom, ako ich pressovať. Som rád, že padli na úrodnú pôdu. Naše napádanie bolo určite lepšie ako v prvom zápase. Podstatná bola naša reakcia, takto by sme sa chceli prezentovať aj v ďalšom priebehu kvalifikácie. Čo ma však trošku mrzí je, že tu bolo viac fanúšikov súpera ako našich. Pevne verím, že týmto výkonom sme prilákali ďalších ľudí na štadión," vyhlásil Dúbravka.



Slováci po nedeľňajšom triumfe poskočili v tabuľke na druhé miesto. Dúbravka si z marcového asociačného termínu želal šesť bodov, aj štyri si však podľa neho treba vážiť. "Máme to dobre rozohrané, je to dobrý odrazový mostík. Z hľadiska defenzívy boli tieto dva zápasy super, neinkasovali sme v nich gól, čo sa na tejto úrovni vždy ráta. Dúfam, že budeme v tomto trende pokračovať," dodal brankár Newcastlu United.