Nedela 26. apríl 2026
Springfield s Pekarčíkom postúpil po dráme do 2. kola

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
New York 26. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Pekarčík sa v nižšej zámorskej súťaži AHL teší z postupu do 2. kola play off. Springfield zdolal v rozhodujúcom treťom zápase Charlotte 2:1 po predĺžení a v ďalšom kole sa stretne s Providence.

Thunderbirds, ktorí sú farmárskym St. Louis Blues, prehrávali s Checkers 0:1 na zápasy, ale ďalšie dva dueli vyhrali a v play off idú ďalej. Pekarčík nebodoval ani v jednom z troch duelov. Springfield posunul do 2. kola víťazným gólom v predĺžení Julien Gauthier.
HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí

P. Pellegrini sa zúčastní na samite Iniciatívy Trojmoria v Dubrovníku

ONLINE: Napätie na Blízkom východe neutícha