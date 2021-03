Šprint kadetiek vyhrala Repincová, Kapustová na 30. mieste

MS juniorov a kadetov - výsledky:



šprint kadetiek na 6 km: 1. Lena Repincová (Slov.) 17:04,9 min. (1), 2. Linda Zingerlová (Tal.) +5,2 s (1), 3. Selina Grotianová (Nem.) +11,6 (0), 4. Fany Bertrandová +14,2 (0), 5. Maya Cloetensová (obe Fr.) +19,9 (0), 6. Kaja Zorcová (Slov.) +36,7 (1), ... 30. Ema KAPUSTOVÁ +1:41,1 min. (3), 33. Sára PACEROVÁ +1:48,9 (2), 43. Kristína MAKOVÝNIOVÁ +2:20,6 (1), 60. Veronika HOLMIKOVÁ (všetky SR) +3:16,1 (2)

Obertilliach 1. marca (TASR) - Slovinská biatlonistka Lena Repincová triumfovala v rýchlostných pretekoch kadetiek na 6 km na majstrovstvách sveta. V pondelok spravila len jednu chybu na strelnici a do cieľa prišla v čase 17:04,9 min. V rakúskom Obertilliachu to je už jej druhá medaila, vo vytrvalostných pretekoch získala striebro.Druhá skončila taktiež s jednou chybou a s mankom 5,2 sekundy Talianka Linda Zingerlová, bronz si vybojovala Nemka Selina Grotianová, ktorá predviedla čistú streľbu, no za víťazkou zaostala o 11,6 s.Slovenka Ema Kapustová nenadviazala na bronz z vytrvalostných pretekov, keď minula na ležke dva terče, na stojke jeden, čo stačilo na 30. miesto s mankom 1:41,1 min. Ďalšia Slovenka Sára Pacerová skončila o tri priečky nižšie (+1:48,9 min), Kristína Makovýniová bola 43. a Veronika Holmiková obsadila 60. miesto.