< sekcia Šport
Šprint mužov v Osrblí ovládol Talian Pircher, Adamov štrnásty
Zo šestice domácich pretekárov skončil najlepšie Šimon Adamov, ktorý predviedol čistú streľbu a na 14. mieste stratil na víťaza 1:04,2 minúty.
Autor TASR,aktualizované
Osrblie 16. januára (TASR) - Taliansky biatlonista Christoph Pircher zvíťazil v piatkovom šprinte na 10 km na IBU Cupe v Osrblí. S čistou streľbou triumfoval o 8,5 sekundy pred Rakúšanom Magnusom Oberhauserom, ktorý bol na strelnici taktiež stopercentný. Bezchybný strelecký výkon predviedol aj Čech Petr Hák, ktorý so stratou 17,3 sekundy doplnil najlepšiu trojicu.
Zo šestice domácich pretekárov skončil najlepšie Šimon Adamov, ktorý predviedol čistú streľbu a na 14. mieste stratil na víťaza 1:04,2 minúty. „Po streleckej stránke som určite spokojný, dve nuly sa nestrieľajú každý deň, hlavne nie ja. Po bežeckej to nebolo ono, nevedel som sa najmä v zjazdoch vyviesť za nikým, utekali mi. Veľa som 'kúpil' na prvého, ktorý mal rovnakú streľbu ako ja, chcel by som oveľa menej, ale tak to je,“ zhodnotil svoj výkon Adamov.
Martin Maťko obsadil s jednou chybou 34. priečku. „Streľba bola dobrá, škoda tej poslednej ležky, už som sa videl na trati s nulou. Prvé kolo som išiel trošku rýchlejšie, ako by som mal. V posledných dvoch kolách mi už začali dochádzať sily. Bol som motivovaný, tým, že som doma. Chcel som viac, ale už mi trošku chýbala energia,“ povedal Maťko. Výkon Artura Ischakova s jednou chybou stačil na 39. miesto. Tomáš Sklenárik minul dva terče a bol 46., Damián Cesnek skončil s tromi chybami 73. a Matej Badáň s piatimi figuroval na 95 priečke.
Zo šestice domácich pretekárov skončil najlepšie Šimon Adamov, ktorý predviedol čistú streľbu a na 14. mieste stratil na víťaza 1:04,2 minúty. „Po streleckej stránke som určite spokojný, dve nuly sa nestrieľajú každý deň, hlavne nie ja. Po bežeckej to nebolo ono, nevedel som sa najmä v zjazdoch vyviesť za nikým, utekali mi. Veľa som 'kúpil' na prvého, ktorý mal rovnakú streľbu ako ja, chcel by som oveľa menej, ale tak to je,“ zhodnotil svoj výkon Adamov.
Martin Maťko obsadil s jednou chybou 34. priečku. „Streľba bola dobrá, škoda tej poslednej ležky, už som sa videl na trati s nulou. Prvé kolo som išiel trošku rýchlejšie, ako by som mal. V posledných dvoch kolách mi už začali dochádzať sily. Bol som motivovaný, tým, že som doma. Chcel som viac, ale už mi trošku chýbala energia,“ povedal Maťko. Výkon Artura Ischakova s jednou chybou stačil na 39. miesto. Tomáš Sklenárik minul dva terče a bol 46., Damián Cesnek skončil s tromi chybami 73. a Matej Badáň s piatimi figuroval na 95 priečke.
IBU Cup v Osrblí
šprint mužov na 10 km:
1. Christoph Pircher (Tal.) 23:47,8 min (0), 1. Magnus Oberhauser (Rak.) +8,5 s (0), 3. Petr Hák (ČR) +17,3 (0), 4. Vetle Paulsen (Nór.) +21,5 (1), 5. Jakub Štvrtecký (ČR) +25,3 (2), 6. Oscar Andersson (Švéd.) +33,7 (0), ..., 14. Šimon ADAMOV +1:04,2 min (0), 34. Martin MAŤKO +1:25 (1), 39. Artur ISCHAKOV +1:36,6 (1), 49. Tomáš SKLENÁRIK +1:50,2 (2), 73. Damián CESNEK +2:31,4 (3), 95. Matej BADÁŇ (všetci SR) +3:32,9 (5)
šprint mužov na 10 km:
1. Christoph Pircher (Tal.) 23:47,8 min (0), 1. Magnus Oberhauser (Rak.) +8,5 s (0), 3. Petr Hák (ČR) +17,3 (0), 4. Vetle Paulsen (Nór.) +21,5 (1), 5. Jakub Štvrtecký (ČR) +25,3 (2), 6. Oscar Andersson (Švéd.) +33,7 (0), ..., 14. Šimon ADAMOV +1:04,2 min (0), 34. Martin MAŤKO +1:25 (1), 39. Artur ISCHAKOV +1:36,6 (1), 49. Tomáš SKLENÁRIK +1:50,2 (2), 73. Damián CESNEK +2:31,4 (3), 95. Matej BADÁŇ (všetci SR) +3:32,9 (5)