Šprint na MS v biatlone ovládli Francúzky, vyhrala Simonová

MS v Novom Meste na Morave - šprint žien na 7,5 km:



1. Julia Simonová 20:07,5 min (0), 2. Justine Braisazová-Bouchetová +4,9 s (1), 3. Lou Jeanmonnotová +40,8 (1), 4. Sophie Chauveauová (všetky Fr.) +44,2 (1), 5. Baiba Bendiková (Lot.) +46,5 (1), 6. Franziska Preussová (Nem.) +1:05,3 (1), 7. Lisa Vittozziová (Tal.) +1:06,3 (0), 8. Hanna Öbergová +1:06,8 (1), 9. Elvira Öbergová (obe Švéd.) +1:09,2 (1), 10. Dorothea Wiererová (Tal.) +1:18,9 (0) ... 61. Anastasia KUZMINOVÁ +3:02,7 (2), 64. Zuzana REMEŇOVÁ +3:19,8 (2), 68. Mária REMEŇOVÁ +3:31,6 (2), 89. Júlia MACHYNIAKOVÁ (všetky SR) +5:20,3 (4)

Nové Mesto na Morave 9. februára (TASR) - Šprint žien na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave sa skončil veľkým triumfom francúzskych biatlonistiek, ktoré obsadili prvé štyri miesta. Zo zlata sa tešila Julia Simonová, keď trafila všetkých desať terčov a triumfovala časom 20:07,5 minúty. Druhá skončila Justine Braisazová-Bouchetová, bronz si vybojovala Lou Jeanmonnotová a francúzsku dominanciu podčiarkla štvrtým miestom Sophie Chauveauová. Z kvarteta Sloveniek skončila najlepšie na 61. mieste Anastasia Kuzminová s dvoma chybami a mankom 3:02,7 minúty na víťazku.V Novom Meste na Morave sa v piatok vyšplhali teploty na sedem stupňov a išlo sa na pomalom, mokrom snehu. Na strelnici však panovali dobré podmienky so slabým vetrom. Simonová vyštartovala na trať ako druhá a od úvodu nastavila vysoké tempo, to podporila čistou streľbou v ležke a rovnaký výkon zopakovala aj na stojke. Jej súperkám sa na strelnici a hlavne v stoji až tak nedarilo. Dve nuly dosiahli z favoritiek len Talianky Lisa Vittozziová a Dorothea Wiererová, ktoré však boli pomalšie na trati a v cieli im to stačilo na siedme respektíve desiate miesto. Simonovej dokázala konkurovať iba jej krajanka Braisazová-Bouchetová. Síce nesklopila jeden terč už v ležke, no predviedla veľmi dobrý bežecký výkon a po druhej položke vyrazila na trať so stratou 13,4 sekundy na líderku. V záverečnom kole dokázala svoj výkon ešte vygradovať, no náskok svojej súperky už iba stiahla na 4,9 sekundy. Pre obe to boli už druhé medaily zo šampionátu, keďže spolu vyhrali úvodné mix štafety. Ďalšie dve Francúzky Jeanmonnotová a Chauveauová spravili taktiež po jednej chybe na strelnici a v cieli mali manko 40,8 a 44,2 sekundy na víťazku. Na piatom mieste skončila Lotyška Baiba Bendiková (+46,5 s), ostatné pretekárky stratili vyše minútu.Ani jedna zo Sloveniek sa nedostala do najlepšej 60-tky a tak budú chýbať v nedeľňajšej stíhačke. Ako prvá vyštartovala Mária Remeňová, ktorej nevyšla prvá položka, kde minula dva terče, stojku zvládla bez chyby a obsadila 68. pozíciu s mankom 3:31,6 sekundy. Kuzminová minula po jednom terči na ležke i stojke a skončila na 61. mieste. Zuzana Remeňová mala rovnakú bilanciu a skončila o tri pozície nižšie. Júlia Machyniaková nesklopila až štyri terče a obsadila 89. miesto.povedala Kuzminová pre RTVS.