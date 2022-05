Šprint v Messine vyhral Demare, ružový dres si udržal Lopez

Giro d´Italia - 5. etapa (Catania - Messina, 174 km):

1. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ) 4:03:56 h, 2. Fernando Gaviria (Kol./UAE Team Emirates), 3. Giacomo Nizzolo (Tal./Israel-Premier Tech), 4. Davide Ballerini (Tal./Deceuninck-Quick-Step), 5. Biniam Girmay (Erit./Wanty-Gobert), 6. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain Victorious), 7. Alberto Dainese (Tal./DSM), 8. Natnael Tesfatsion (Erit./Drone Hopper-Androni Giocattoli), 9. Edward Theuns (Belg./Trek-Segafredo), 10. Simone Consonini (Tal./Cofidis) všetci čas ako víťaz



Celkové poradie: 1. Juan Pedro Lopez (Šp./Trek-Segafredo) 18:21:03 h, 2. Lennard Kämna (Nem./Bora-hansgrohe) +39 s, 3. Rein Taaramäe (Est./Wanty-Gobert) +58, 4. Simon Yates (V.Brit./Bike-Exchange) +1:42 min, 5. Mauri Vansevenant (Belg./Deceuninck-Quick-Step) +1:47, 6. Wilco Kelderman (Hol./Bora-hansgrohe) +1:55, 7. Joan Almeida (Portug/UAE Team Emirates) +1:58, 7. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious), 9. Richie Porte (Aust./Ineos Grenadiers) +2:04, 10. Romain Bardet (Fr./DSM) +2:06



Bodovacia súťaž: 1. Demare 94, 2. Girmay 72, 3. Gaviria 67



Vrchárska súťaž: 1. Kämna 41, 2. Mirco Maestri (Tal./EOLO Kometa) 18, 3. Lopez 18

Messina 11. mája (TASR) - Víťazom stredajšej 5. etapy 105. ročníka cyklistických pretekov Giro d´Italia sa stal Francúz Arnaud Demare. Jazdec tímu Groupama-FDJ zdolal v šprinte v sicílskej Messine druhého Kolumbijčana Fernanda Gaviriu z UAE-Team Emirates a tretieho Taliana Giacoma Nizzola z tímu Israel-Premier Tech. V súboji o celkové prvenstvo podľa očakávania zmena nenastala. Ružový dres si udržal Španiel Juan Pedro Lopez z Treku-Segafredo.Trať z Catanie do Messiny mala 174 km a prevažne rovinatý profil. Približne v strede sa však nachádzalo jedno náročné stúpanie druhej kategórie na Portella Mandrazi s dĺžkou 19,5 km a priemerným sklonom 4%. Práve na ňom šliapli do pedálov jazdci tímu Alpecin-Fenix a pokúsili sa zbaviť čistokrvných šprintérov. Tímoví kolegovia dovtedy lídra bodovacej súťaže Mathieua van der Poela čiastočne uspeli a z listiny favoritov na prvenstvo v etape odpadli víťaz 3. etapy Mark Cavendish z QuickStepu-AlphaVinyl i Caleb Ewan z Lotta Soudal.Demare mal taktiež pred prechodom najvyššieho bodu etapy problémy a stratil kontakt s pelotónom, no dokázal sa do vedúcej skupiny vrátiť. Pripísal si tak šiesty triumf na Gire a získal i cyklámenový dres pre lídra bodovačky.tešil sa víťazný Demare v rozhovore pre Eurosport.