Šprint v Ruhpoldingu vyhral Fillon Maillet, Sklenárik 67.

Na snímke uprostred francúzsky biatlonista Quentin Fillon Maillet oslavuje na pódiu víťazstvo v rýchlostných pretekoch 6. kola Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu vo štvrtok 13. januára 2022. Druhý skončil Nemec Benedikt Doll (vľavo), tretí Bielorus Anton Smolski (vpravo). Foto: TASR/AP

šprint mužov na 10 km:

1. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 23:23,7 min. (0 tr. okruhov),

2. Benedikt Doll (Nem.) +7,2 s (0),

3. Anton Smolski (Biel.) +32,1 (1),

4. Vytautas Strolia (Lit.) +33,6 (0),

5. Tero Seppälä (Fín.) +41,9 (0),

6. Erik Lesser (Nem.) +43,3 (1),

7. Dmytro Pidruchnij (Ukr.) +47,1 (1),

8. Eric Perrot +49,4 (0),

9. Simon Desthieux (obaja Fr.) +50,4 (1),

10. Joscha Burkhalter (Švaj.) +51,7 (0), ..., 67. Tomáš SKLENÁRIK +2:03 min. (0), 93. Michal Šíma +2:39,7 (2), 101. Šimon Bartko (všetci SR) +3:00,8 (4)



celkové poradie SP (12 z 22):



1. Fillon Maillet 521 b,

2. Émilien Jacquelin (Fr.) 449,

3. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 448,

4. Tarjei Bö 404,

5. Vetle Sjästad Christiansen 379,

6. Sturla Holm Lägreid (všetci Nór.) 344



poradie SP v šprinte (6 z 9):



1. Samuelsson 229,

2. Fillon Mailler 228,

3. Jacquelin 225,

4. Alexandr Loginov (Rus.) 200,

5. Christiansen 178,

6. Bö (Nór.) 165

Ruhpolding 13. januára (TASR) - Francúzsky biatlonista Quentin Fillon Maillet zvíťazil vo štvrtkových rýchlostných pretekoch 6. kola Svetového pohára. V nemeckom Ruhpoldingu mal bezchybnú streľbu a do cieľa prišiel v čase 23:23,7 minúty. Líder priebežného poradia mal pred druhým Benediktom Dollom z Nemecka náskok 7,2 sekundy, na treťom mieste skončil s mankom 32,1 s a jedným trestným okruhom Bielorus Anton Smolski. Z trojice Slovákov skončil najvyššie Tomáš Sklenárik na 67. mieste.Dvadsaťdeväťročný Francúz dosiahol jubilejné desiate individuálne víťazstvo v SP, štvrté v tejto sezóne a druhé v šprinte.povedal pre televíziu Eurosport.Maillet so štartovým číslom 17 sa do vedenia dostal po druhej streľbe a jeho priebežné víťazstvo vážnejšie ohrozil až Doll. Nemec prišiel druhýkrát na strelnicu s tesným náskokom štyroch desatín a aj keď neminul, stratil vinou pomalšej streľby takmer tri sekundy a do cieľa nabral ďalších päť. Tretí Smolski síce raz minul na stojke a na Mailleta stratil čas aj pri behu, no aj tak odsunul z tretieho miesta Litovca Vytautasa Stroliu. Tomu záver pretekov nevyšiel napriek tomu, že neminul ani raz.Sklenárik tiež strieľal bezchybne, aj tak mu to však na postup do nedeľňajšej stíhačky nestačilo a na víťaza stratil 2:03 min. Dokopy dve chyby urobil Michal Šíma, ktorý obsadil konečné 93. miesto (+2:39,7). Šimon Bartko minul až štyri terče a finišoval na 101. pozícii (+3:00,8).