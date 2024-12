Šprint voľne v Davose sa stal korisťou Kläba a Sundlingovej

muži: 1. Johannes Kläbo (Nór.) 2:22,86 min, 2. Lucas Chanavat (Fr.) +1,38 s, 3. Erik Valnes (Nór.) +2,41, 4. Harald Amundsen (Nór.) +3,19, 5. Matz William Jenssen (Nór.) +9,31, 6. Ben Ogden (USA) +14,96, semifinále: 7. Edvin Anger (Švéd.), 8. Richard Jouve (Fr.), 9. Even Northug (Nór.), 10. Aleksander Holmbö (Nór.) 2:26,21



celkové poradie (po 7 z 30 pretekov): 1. Amundsen 613 bodov, 2. Kläbo 512, 3. Martin Nyenget (Nór.) 401, 4. Simen Krüger (Nór.) 351, 5. Valnes 346, 6. Gus Schumacher (USA) 315



poradie v šprintoch (po 3 z 11 pretekov): 1. Kläbo 342, 2. Valnes 266, 3. Northug 253

ženy: 1. Jonna Sundlingová (Švéd.) 2:44,90 min, 2. Mathilde Myhrvoldová (Nór.) +2,33 s, 3. Julie Myhreová (Nór.) +2,72, 4. Lotta Wengová (Nór.) +2,85, 5. Jasmi Joensuuová (Fín.) +3,09, 6. Jessica Digginsová (USA) +4,88, semifinále: 7. Nicole Monsornová (Tal.), 8. Melissa Galová (Fr.) 2:48,91, 9. Coletta Rydzeková (Nem.) 2:47,74, 10. Lena Quintinová (Fr.) 2:49,28



celkové poradie (po 7 z 30 pretekov): 1. Digginsová 576 bodov, 2. Sundlingová 553, 3. Victoria Carlová (Nem.) 485, 4. Therese Johaugová (Nór.) 432, 5. Heidi Wengová (Nór.) 394, 6. Ebba Anderssonová (Švéd.) 338



poradie v šprintoch (po 3 z 11 pretekov): 1. Sundlingová 319, 2. Myhreová 281, 3. Joensuuová 255

Kläbo i Sundlingová na tradične náročnej trati v Davose rozhodli finále v stúpaní a do cieľovej rovinky si priniesli bezpečný náskok na súperov. Kläbo zvíťazil s náskokom 1,4 sekundy pred Francúzom Lucasom Chanavatom a 2,4 pred krajanom Erikom Valnesom. Štvrtý skončil s mankom 3,2 s ďalší Nór Harald Amundsen, ktorý si tak udržal žltý dres lídra celkového poradia.Švédku na pódiu doplnili dve Nórky, druhá skončila Mathilde Myhrvoldová s odstupom +2,33 a tretia Julie Myhreová s mankom +2,72. Na 6. pozícii prišla do cieľa Američanka Jessica Digginsová (+4,88), ktorá si tak upevnila prvú priečku celkového poradia. Sundlingová sa posunula do čela bojov o malý krištáľový glóbus pred krajanku Johannu Hagströmovú, víťazka šprintu klasicky z Ruky sa v Davose nepredstavila. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.