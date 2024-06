Šprintérka Thompsonová-Herahová príde o Paríž, má zranenie achilovky

Kingston 27. júna (TASR) - Jamajská šprintérka Elaine Thompsonová-Herahová sa pre zranenie achillovej šľachy nezúčastní na OH v Paríži. Päťnásobná olympijská víťazka sa zranila počas júnovej Veľkej ceny New Yorku a nebude obhajovať zlato v pretekoch na 100 a 200 m.



"Som zranená a zničená, že tento rok vynechám olympijské hry, ale v konečnom dôsledku je to šport a moje zdravie je na prvom mieste," napísala 31-ročná Thompsonová-Herahová na sociálnej sieti. Tridsaťjedenročná Jamajčanka je jediná žena, ktorá zvíťazila na stovke i dvestovke na dvoch za sebou idúcich olympiádach. S časom 10,54 sekundy je navyše druhou najrýchlejšou ženou histórie.



Už minulý týždeň informovala, že nebude štartovať v pretekoch na 200 m a sily si chce šetriť na preteky v stovke. Zdravotné problémy jej však zabránia štartovať na národnej kvalifikácii v Kingstone. "Po návrate domov som bola odhodlaná pripraviť sa na kvalifikáciu, ale noha mi to nedovolila. Počas pretekov v New Yorku som cítila bolesť, ale aj tak som bežala ďalej. A pár metrov pred cieľom som vedela, že sa stalo niečo naozaj zlé," uviedla. Thompsonová-Herahová v Tokiu získala zlato aj v štafete 4×100 metrov. V rovnakej disciplíne má striebro z OH 2016.



Jamajčanka však zdôraznila, že plánuje pokračovať v kariére. "Je to dlhá cesta, ale som ochotná začať odznova a pokračovať v práci a úplne sa zotaviť."