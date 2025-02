Spurs prišli do konca sezóny o Wembanyamu, v ramene má krvnú zrazeninu

San Antonio 20. februára (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs sa do konca sezóny musia zaobísť bez svojho lídra na palubovke. Francúzskemu pivotovi Victorovi Wembanyamovi diagnostikovali krvnú zrazeninu v pravom ramene.



Vedenie klubu informovalo, že po All-Star zápase našli 21-ročnému basketbalistovi hlbokú žilovú trombózu. Obvyklá liečba zahrňuje lieky na riedenie krvi, ktoré vylučujú účasť športovca v kontaktných športoch, preto je ohrozená ďalšia kariéra jednej z hviezd NBA.



Wembanyama vyhral v predchádzajúcom ročníku ocenenie pre nováčika roka a v tejto sezóne patril medzi hlavných kandidátov na cenu pre najlepšieho obrancu. V drese Spurs mal priemer 24,3 bodu, 11 doskokov, 3,8 bloku a 3,7 asistencie na zápas a Spurs výrazným spôsobom pomáhal v boji o miesto v play off. San Antonio sa v tabuľke Západnej konferencie nachádza na 12. pozícii s bilanciou 23 výhier a 29 prehier. Pre tím je to ďalšia strata, od novembra chýba na lavičke tréner Gregg Popovich, ktorý utrpel mŕtvicu. Informovala agentúra AP.