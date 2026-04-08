Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026Meniny má Albert
< sekcia Šport

Spurs sa musia zaobísť bez zraneného Wembanyamu aj Castla

Center tímu Philadelphia 76ers Andre Drummond (vľavo) počas prvého polčasu basketbalového zápasu NBA v pondelok 6. apríla 2026 v San Antoniu s centrom tímu San Antonio Spurs Victorom Wembanyamom. Foto: TASR/AP

Autor TASR
San Antonio 8. apríla (TASR) - Basketbalový klub San Antonio Spurs sa bude musieť v stredu večer proti Portlandu zaobísť bez dvojice hráčov Victora Wembanyamu a Stephona Castla. Informovala o tom agentúra AP.

Wembanyama utrpel v prvom polčase pondelkového duelu proti Philadelphii 76ers (115:102) pomliaždeninu ľavého rebra. Dovtedy stihol za necelých 16 minút získať 17 bodov. Castle mal v tomto stretnutí triple double za 17 bodov, 13 asistencií a 10 doskokov, no v stredu sa objavili informácie o bolesti pravého kolena.
