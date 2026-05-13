Streda 13. máj 2026
Spurs sú krok od konferenčného finále, Minnesotu zdolali o 29 bodov

Zo zápasu play off basketbalovej NBA San Antonio - Minnesota 12. mája 2026. Foto: TASR/AP

V sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 3:2.

Autor TASR
New York 13. mája (TASR) - Francúzsky basketbalista Victor Wembanyama priblížil San Antonio Spurs k účasti v konferenčnom finále zámorskej NBA. V piatom stretnutí série s Minnesotou Timberwolves zvíťazil jeho tím 126:97 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujal vedenia 3:2. Dvadsaťdvaročná podkošová opora pomohla k úspechu 27 bodmi, 17 doskokmi, piatimi asistenciami a troma blokmi.



NBA - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/ - výsledok:

semifinále Západnej konferencie - piaty zápas:

San Antonio - Minnesota 126:97

/stav série: 3:2/
