Spurs sú krok od konferenčného finále, Minnesotu zdolali o 29 bodov
V sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 3:2.
Autor TASR
New York 13. mája (TASR) - Francúzsky basketbalista Victor Wembanyama priblížil San Antonio Spurs k účasti v konferenčnom finále zámorskej NBA. V piatom stretnutí série s Minnesotou Timberwolves zvíťazil jeho tím 126:97 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujal vedenia 3:2. Dvadsaťdvaročná podkošová opora pomohla k úspechu 27 bodmi, 17 doskokmi, piatimi asistenciami a troma blokmi.
NBA - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/ - výsledok:
semifinále Západnej konferencie - piaty zápas:
San Antonio - Minnesota 126:97
/stav série: 3:2/
