Spurs úradovali aj v oslabení, Karabach stál pred zápasom v zápche

Londýn 27. septembra (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur začali víťazne svoje ťaženie v Európskej lige aj napriek tomu, že hrali viac než 80 minút iba s desiatimi mužmi. Anglický tím zvíťazil v 1. kole ligovej fázy doma nad Karabachom 3:0. Duel sa začal s 35-minútovým oneskorením, dôvodom boli viaceré zápchy v Londýne.



Rumunský obranca Radu Dragusin videl červenú kartu už v 8. minúte hry po zákroku na brazílskeho útočníka Juninha. Domácich to však nevyviedlo z miery a o päť minút neskôr otvorili skóre zásluhou Brennana Johnsona, ktorý sa presadil v treťom zápase v rade. V 52. minúte zdvojnásobil vedenie Pape Sarr. Hostia pravidelne hrozili, Tural Bajramov mohol znížiť stav, no nepremenil pokutový kop. Dominic Solanke napokon 22 minút pred koncom spečatil triumf domácich na 3:0.



"Chceme byť tím, ktorý sa dokáže vyrovnať s akoukoľvek výzvou. Keď musíte hrať s 10 mužmi, nemôžete byť takí agresívni, držať loptu alebo hrať tak plynulo. Prvý gól padol po našom tlaku. V početnej nevýhode sme tlačili a vyhrávali súboje o loptu, presne takého mužstvo musíme byť," uviedol kouč anglického tímu Ange Postecoglou podľa agentúry DPA.



Austrálskemu kormidelníkovi pribudli nové starosti po tom, čo sa v 71. minúte zranil juhokórejský útočník Son Heung-min a v závere zápasu i anglický stredopoliar Archie Gray. Z ihriska odišiel ešte v prvom polčase strelec prvého gólu Johnson. "Nehovoril som s ním ešte. Povedal, že sa cíti trochu unavený, ale žiadne bližšie informácie o jeho zdravotnom stave nemám. Brennan je v poriadku, stiahli sme ho z taktických dôvodov. Myslel som si, že budeme potrebovať Dekiho Kulusevského, pretože je univerzálny stredopoliar a môže hrať aj na pravom kríde," dodal Postecoglou.



Solanke sa v 68. minúte po Sonovej vyrazenej strele šikovným zakončením postaral o tretí gól v dueli. "Dostáva sa tam a pravdepodobne dnes hral dlhšie, ako som chcel. Jednoducho okolnosti zápasu nepustia. Je skvelé, že dal ďalší gól, ale musím vyzdvihnúť hlavne jeho celkový výkon. Keď hráte v desiatich, potrebujete, aby váš útočník dokázal podržať loptu a behať, čo sa mu podľa mňa podarilo," zhrnul výkon 27-ročného útočníka kormidelník Tottenhamu.



Výkop duelu sa oneskoril o 35 minút, keďže Karabach dorazil na štadión len malú chvíľu pred plánovaným začiatkom o 20.00 h miestneho času. Kouč hostí Gurban Gurbanov prezradil, že uviazli v tímovom autobuse na dve a pol hodiny: "Predstavte si, že by ste uviazli v tímovom autobuse v dopravnej zápche na dve a pol hodiny. Nechcem sa vyhovárať, ale nemalo by sa to stávať. Nemali sme žiadnu políciu, ktorá by nás sprevádzala a samozrejme toto malo veľký vplyv na výkon našich hráčov. To ale neznižuje kredit nášmu súperovi, je to dobrý tím."