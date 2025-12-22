< sekcia Šport
Spurs vyhrali šiesty zápas po sebe, Chicago pretlačilo Atlantu
K výhre ich potiahlo sedem dvojciferných strelcov, najvýraznejšie vyčnieval De'Aaron Fox, autor 27 bodov.
Autor TASR,aktualizované
New York 22. decembra (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs zdolali v nočnom stretnutí zámorskej NBA Washington 124:113. Pre zverencov trénera Mitcha Johnsona to bolo šieste víťazstvo v rade, momentálne majú v rámci súťaže najdlhšiu sériu úspechov. K výhre ich potiahlo sedem dvojciferných strelcov, najvýraznejšie vyčnieval De'Aaron Fox, autor 27 bodov.
Do zostavy sa po dlhšej absencii postupne zapracováva Victor Wembanyama, v štatistikách mu svietilo necelých 22 odohraných minút, počas ktorých zaznamenal 14 bodov a 12 doskokov. „Aktuálne je náš plán takýto. Sezóna je dlhá a náročná, k tomu je pred nami ťažký program zápasov, takže pristupujeme k nemu deň po dni,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Spurs Mitch Johnson.
Hráči Atlanty a Chicaga sa postarali o najofenzívnejšie stretnutie aktuálneho ročníka, ich vzájomný duel priniesol viac ako 300 bodov a napokon triumf hostí po výsledku 152:150. Pre „býkov“ to bol tretí triumf po sebe, výraznou mierou k nemu prispel 28-bodový Matas Buzelis. „Nebudem klamať, keď som po pár minútach išiel na lavičku, tak som vravel jednému z našich asistentov trénera, že to bude takýto duel. Od úvodného rozskoku to bolo hore-dole. Hrali proti sebe najrýchlejšie tímy súťaže, takže som bol po stretnutí unavený,“ uviedol pre Chigago Sun Times Coby White, autor 21 bodov hostí.
NBA - sumáre:
Atlanta Hawks - Chicago Bulls 150:152 (38:38, 35:45, 42:33, 35:36)
najviac bodov: J. Johnson 36 (11 doskokov), Young 35, Okongwu 23 - Buzelis 28, White 21, Giddey 19 (12 asistencií)
Brooklyn Nets - Toronto Raptors 96:81 (24:18, 25:21, 18:26, 29:16)
najviac bodov: M. Porter 24 (11 doskokov), Clowney 19, Ďomin 16 - Ingram 19, Quickley 17 (10 asistencií), Walter 9
New York Knicks - Miami Heat 132:125 (30:37, 36:25, 39:37, 27:26)
najviac bodov: Brunson 47, Bridges 24, Anunoby 18 - Ware 28 (19 doskokov), Jaquez 23, Powell 22
Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks 103:100 (23:29, 25:31, 27:15, 28:25)
najviac bodov: Edwards 24, DiVincenzo 18, Randle a Reid po 12 - K. Porter 24 (10 doskokov), Portis (11 doskokov) a Rollins po 16
Washington Wizards - San Antonio Spurs 113:124 (28:26, 21:43, 37:29, 27:26)
najviac bodov: Carrington 21, T. Johnson 19, Vukčevič 18 - Fox 27, Kornet 20 (12 doskokov), Castle 18 (11 asistencií)
Sacramento Kings - Houston Rockets 125:124 pp (30:31, 27:37, 25:23, 30:21 - 13:12)
najviac bodov: DeRozan 27, Murray 26, Schröder 24 (10 asistencií) - Sengün 28, Durant 24, Smith a Thompson po 18
