Spurs zdolali Lakers 129:115 a ukončili osemnásťzápasovú šnúru prehier

NBA - sumáre:



Charlotte Hornets - New Orleans Pelicans 107:112 (20:21, 19:29, 37:26, 31:36)



Najviac bodov: Rozier 30, Bridges 27 (10 doskokov), Miller 16 - Valančiunas 29 (13 doskokov), Williamson 21 (11 doskokov), McCollum 19







Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 124:92 (26:22, 35:17, 33:23, 30:30)



Najviac bodov: Embiid 35 (13 doskokov), Maxey 19, Morris 15 - Wiseman 20 (13 doskokov), Bogdanovič 17, Ivey 13







Washington Wizards - Indiana Pacers 137:123 (30:37, 39:18, 39:32, 29:36)



Najviac bodov: Kuzma 31, Poole 30, Kispert 23 - Jackson 20 (13 doskokov), Haliburton 19 (11 asistencií), Toppin 16







Boston Celtics - Orlando Magic 128:111 (30:24, 34:27, 37:27, 27:33)



Najviac bodov: Tatum 30, Pritchard 21, White 19 - Suggs 19, Anthony 17, Wagner 17







San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 129:115 (42:22, 27:40, 29:25, 31:28)



Najviac bodov: Vassell 36, Johnson 17, Collins 16 - James 23 (14 asistencií), Reaves 22, Hačimura 20







Toronto Raptors - Atlanta Hawks 104:125 (24:30, 25:29, 29:28, 26:38)



Najviac bodov: Barnes 23, Pöltl 15, Siakam 15 - Young 38 (11 asistencií), Bogdanovič 20, Capela 18 (15 doskokov)







Memphis Grizzlies - Houston Rockets 96:103 (29:14, 26:31, 19:30, 22:28)



Najviac bodov: Bane 28 (13 doskokov), Jackson 22, Aldama 11 - Brooks 26, VanVleet 16, Sengün 15







Phoenix Suns - New York Knicks 122:139 (30:31, 38:32, 31:34, 23:42)



Najviac bodov: Durant 29, Booker 28, Nurkič 21 (12 doskokov) - Brunson 50, Randle 23, Barrett 21

New York 16. decembra (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs zdolali v noci na sobotu v zámorskej NBA Los Angeles Lakers 129:115 a ukončili osemnásťzápasovú šnúru prehier. Hosťom v zostave s hviezdnym LeBronom Jamesom, chýbali pre zranenia Anthony Davis, D'Angelo Russell a Cam Reddish.Najviac bodov mal za domácich Devin Vassell (36), James získal 23 a s desiatimi doskokmi zaznamenal double double. Jeho tím hral tretí zápas v priebehu štyroch dní. Nepriaznivá séria v podaní Spurs bola najdlhšia v histórii klubu – o dva zápasy prekonala vlaňajší 16-duelový výpadok. "Na tomto som závislý - na vyhrávaní. Toto milujem. Dali sme do toho všetko," citovala Wembanyamu agentúra AFP.Washington Wizards si poradili s Indianou Pacers 137:123. Najviac bodov mal Kyle Kuzma, no jeho spoluhráč Tyus Jones dosiahol druhé triple double v kariére s trinástimi bodmi, desiatimi doskokmi a jedenástimi asistenciami. Domáci vyhrali prvýkrát po šiestich dueloch a len druhýkrát v priebehu sedemnástich zápasov. "Keď má niekto triple double, obvykle to znamená, že strieľa. Jordan Poole mal osem asistencií. Lopta skákala, mali ju všetci a mohli skórovať," povedal Kuzma ohľadom Jonesa, ktorý bol napriek triple double až piaty najproduktívnejší hráč Wizards. Okrem Kuzmu a Poolea ho predstihli aj Corey Kispert a Bilal Coulibaly.