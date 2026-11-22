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Spurs zdolali New Orleans 114:91, historický zápis Wembanyamu
Ich zďaleka najproduktívnejším hráčom bol Victor Wembanyama s 50 bodmi a 19 doskokmi.
Autor TASR
New York 22. novembra (TASR) - Basketbalisti San Antonio Spurs vyhrali v noci na nedeľu v zámorskej NBA nad New Orleans Pelicans 114:91. Ich zďaleka najproduktívnejším hráčom bol Victor Wembanyama s 50 bodmi a 19 doskokmi.
Dvadsaťdvaročný francúzsky pivot mal okrem double double aj štyri zisky a päť blokov. Ako prvý v histórii tak zaznamenal vo viacerých zápasoch aspoň 50 bodov, 15 doskokov a päť blokov. Jeho tím vyhral štrnásty duel z posledných pätnástich.
Dvadsaťdvaročný francúzsky pivot mal okrem double double aj štyri zisky a päť blokov. Ako prvý v histórii tak zaznamenal vo viacerých zápasoch aspoň 50 bodov, 15 doskokov a päť blokov. Jeho tím vyhral štrnásty duel z posledných pätnástich.
výsledky - NBA:
Sacramento - Boston 97:96, Dallas - LA Clippers 110:100, Minnesota - Memphis 104:95, San Antonio - New Orleans 114:91, New York - Portland 97:96, Philadelphia - Milwaukee 132:129
Sacramento - Boston 97:96, Dallas - LA Clippers 110:100, Minnesota - Memphis 104:95, San Antonio - New Orleans 114:91, New York - Portland 97:96, Philadelphia - Milwaukee 132:129