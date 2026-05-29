Spurs zdolali Thunder 118:91 a vynútili si rozhodujúci zápas
Siedmy duel na palubovke obhajcov titulu je na programe v noci na nedeľu. Víťazný tím sa vo finále stretne s New Yorkom Knicks, ktorý na východe vyradil Cleveland Cavaliers už po štyroch stretnutiach.
Autor TASR
New York 29. mája (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs si vynútili rozhodujúci siedmy zápas o postup do finále zámorskej NBA. V nočnom dueli finálovej série Západnej konferencie zvíťazili nad hráčmi Oklahoma City Thunder 118:91 a skóre vyrovnali na 3:3. Domácich potiahol Victor Wembanyama, ktorý zaznamenal double-double s 28 bodmi a 10 doskokmi.
Druhý najproduktívnejší bol Dylan Harper s 18 bodmi, Stephon Castle mal na konte o jeden menej. Spurs si vytvorili rozhodujúci náskok v 3. štvrtine a v závere už viac než 20-bodové vedenie nepustili. „Ešte sme nič nedokázali. Keď vás pritlačia chrbtom k múru, máte pocit, že je to najlepšia príležitosť,“ uviedol Wembanyama po zápase. „Dnes večer to bolo buď zvíťaziť, alebo zomrieť, a veľa fanúšikov bude spokojných. Do posledného zápasu pôjdeme s otvorenými očami a od nich nebudeme očakávať nič menej,“ dodal tréner San Antonia Mitch Johnson podľa AFP.
Úradujúci dvojnásobný držiteľ ocenenia pre najužitočnejšieho hráča (MVP) súťaže Shai Gilgeous-Alexander mal za Thunder „len“ 15 bodov. „Keď prehráme takým spôsobom, akým sme prehrali dnes večer, mali sme toho urobiť oveľa viac. Na to sa pozrieme. Pôjdeme do toho a pokúsime sa urobiť všetko pre to, aby sme v siedmom zápase predviedli tieto veci a mali čo najlepšiu šancu na víťazstvo,“ avizoval kouč Thunder Mark Daigneault.
semifinále play off NBA
finále Západnej konferencie - šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 118:91 (35:22, 25:31, 32:13, 26:25)
Najviac bodov: Wembanyama 28 (10 doskokov), Harper 18, Castle 17 - Gilgeous-Alexander 15, McCain 13, Wallace 11
/stav série: 3:3/
