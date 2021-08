Spustili dražbu dresov z kvalifikácie, výťažok ide Lige proti rakovine

Bratislava 31. augusta (TASR) – Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) spustil dražbu modrej sady dresov z finálového turnaja olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom sa slovenskej reprezentácii v konkurencii Bieloruska, Poľska a Rakúska podarilo vybojovať si miestenku na zimné olympijské hry do Pekingu 2022.



Vyvolávacia cena každého dresu je 99 eur. Celkový výťažok venuje Marketing SZĽH z pozície organizátora na pomoc Lige proti rakovine.



V dražbe modrej sady hraných dresov sa nachádzajú mená všetkých slovenských hokejistov, ktorí nastúpili v piatok 27. augusta na duel proti Poľsku. Slováci triumfovali 5:1, pričom dva góly strelil reprezentačný nováčik Adam Ružička. Po jednom pridali Libor Hudáček, Miloš Roman a Peter Cehlárik.



Dresy všetkých slovenských hokejistov z duel s Poľskom je možné vydražiť na portáli Ice Hockey Auctions. Dražba bude finišovať 15. septembra o 20.00 h. Minimálna suma prihodenia na jeden artikel je päť eur. Ak niekto v čase konca dražby prihodí novú ponuku, automaticky sa k času konca pripočítajú dve minúty. Každý úspešný dražiteľ získa s vydraženým artiklom aj certifikát pravosti.



Celkový výťažok poputuje na podporu Ligy proti rakovine, ktorá sa zameriava na pomoc onkologickým pacientom a ich rodín. "Ide o pokračovanie iniciatívy Slovenského zväzu ľadového hokeja spolupracovať s Ligou proti rakovine. Začala sa podporou formou mediálneho priestoru a umiestnením loga ligy na dresy rozhodcov počas finálového turnaja olympijskej kvalifikácie. Arbitrov sme vybrali práve preto, že rozhodujú. A my chceme poukázať na to, aby sa aj slovenská verejnosť dokázala správne rozhodnúť v súvislosti s pravidelnou účasťou na preventívnych prehliadkach. Pretože práve rakovina a kardiovaskulárne ochorenia patria k najväčším zabijakom slovenskej populácie. Veríme, že podpora Ligy proti rakovine formou výťažku z dražby je nielen vhodnou informačnou kampaňou, ale aj aktívnou finančnou pomocou," uviedol na hockeyslovakia.sk riaditeľ Marketingu SZĽH Peter Janovský.