Spustili predaj vstupeniek na atletické ME do 18 rokov

Banská Bystrica 7. decembra (TASR) - Budúcoročné júlové atletické ME do 18 rokov v Banskej Bystrici bude najvýznamnejšie atletické vrcholné podujatie organizované na Slovensku. Vo štvrtok organizátori spustili predaj vstupeniek.



Pôvodne sa uvažovalo, že vstup na šampionát bude zdarma, ale na odporúčanie Európskej atletiky (EA) sa pristúpili k platenej forme. "Budeme tu mať cez tisíc športovcov z celej Európy v tínedžerskom veku, takže príde aj veľa rodičov a príbuzných týchto mladých športovcov. Ľudia z Európskej atletiky nám odporučili, aby sme išli do predaja, že je s touto formou pozitívna skúsenosť. Verím, že nadšenci atletiky si zakúpia vstupenky, niektorí ešte pred Vianocami ako darček, a vytvoria dobrú atmosféru na banskobystrickom štadióne, tak ako tomu bolo tento rok na mítingu P-T-S," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici generálny sekretár Slovenského atletického zväzu (SAZ) Vladimír Gubrický.



Do predaja ide 1190 vstupeniek na hlavnú tribúnu a 4000 na nekrytú, takzvaný ovál. Na štvordňové podujatie sú k dispozícii nielen denné a poldenné vstupenky, ale aj permanentky. Atletické kluby na Slovensku môžu počítať s bezplatnými lístkami. Prioritou je podpora slovenských športovcom na šampionáte osemnásťročných, ktorý bude najvýznamnejším dráhovým atletickým podujatím na Slovensku v ére samostatnosti. "Do projektu ME 2024 sme zapojili 48 pretekárov. Všetko je nastavené tak, aby dosiahli požadovanú úroveň. Hlavným cieľom sú dve medailové umiestnenia, tri do ôsmeho miesta a päť do 16 miesta. Vybraní mladí atléti už absolvovali sústredenia, jedno i vo vysokohorskom prostredí. Desať až dvanásť najlepších z nich dostane finančné prostriedky, ktoré budú primárne určené na ďalšie sústredenia. Aktuálne splnilo limit na ME do 18 rokov jedenásť atlétov, ale musia svoju výkonnosť potvrdiť aj v roku 2024. Skupina je otvorená, môže sa rozšíriť, ak niekto ešte predvedie hodnotný výkon," prezradila vedúca oddelenia mládežníckej atletiky na sekretariáte SAZ Iveta Putalová.



Veľké medailové nádeje sa vkladajú do bežkyne na 400 m Lenky Gymerskej, ktorá v Banskej Bystrici na podujatí EYOF 2022 získala striebornú medailu. Stane sa tak jednou z líderiek slovenského tímu na ME 2024 do 18 rokov. "Šampionát osemnásťročných bude jeden z mojich vrcholov v budúcom roku. Navýšili sme objem prípravy, aby sme nabehali viac. Ideme tvrdšie, ale dá sa to zvládnuť. Už som bola v Banskej Bystrici na Eyofe, kde sa mi podaril veľký úspech. Veľmi dobre sa mi na štadióne pod Urpínom behá a určite ma aj domáci diváci budú motivovať. Chcem podať čo najlepší výkon, aký sa len dá. Konkurencia je vysoká, je to trošku tlak i stres, že sa predstavujem na domácej pôde, ale zároveň ma to motivuje. Na štadióne budem mať blízkych a chcem sa im ukázať čo v najlepšom svetle."