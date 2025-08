Squibanová vyhrala aj 7. etapu Tour, na čele Pienaarová

Ambert 31. júla (TASR) - Francúzska cyklistka Maeva Squibanová zaznamenala v piatok ďalší obrovský úspech, keď po štvrtkovej šiestej vyhrala aj siedmu etapu ženskej verzie Tour de France. Členka tímu UAE ADQ zaútočila na stúpaní na Col du Granier (8,9 km, 5,3%) a náskok si udržala až do cieľa. Horskú etapu dlhú 159,7 km z Bourg-en-Bresse do Chambéry zvládla za 3:58:26 hodiny a pripísala si len štvrté víťazstvo v kariére.



Druhá skončila so stratou 51 sekúnd jej krajanka Cédrine Kerbaolová (EF Education-Oatly) a tretia bola Ruth Edwardsová z USA (Human Powered Health). Na čele celkovej klasifikácie sa udržala Kimberley Pienaarová z Maurícia (AG Insurance-Soudal) s náskokom 26 sekúnd pred Francúzkou Pauline Ferrandovou-Prévotovou (Visma-Lease a Bike). Obhajkyňa celkového triumfu Katarzyna Niewiadomá z Poľska (Canyon/Sram) je tretia s mankom polminúty.