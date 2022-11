SR 17 deklasovala na Turnaji štyroch krajín Nemecko 9:0

Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov v Poprade:



SLOVENSKO – Nemecko 9:0 (3:0, 2:0, 4:0)



Góly: 9. Tomík (Prokopovič, Radivojevič), 9. Liščinský (Semančík), 10. Maruna (Tomašec), 30. Maruna (Ličko), 34. Feranec (Liščinský, Halama), 43. Svrček (Tomašec), 44. Ličko (Maruna), 53. Maruna (Ličko, Zálešák), 60. Ličko (Tomík). Rozhodovali: Korba, Štefik – Janiga, Hajnik, vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše Liška (SR) 5+DKZ za napadnutie, presilovky: 3:0, oslabenia: 1:0, 205 divákov.



Zostava SR 17: Rafaj – Radivojevič, Kupec, Šlank, Ličko, Gracák, Harvánek, Halama – Maruna, Svrček, Tomašec – Zálešák, Prokopovič, Tomík – Feranec, Semančík, Liščinský – Bohoš, Plančár, Liška.







Hlas po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/



Rastislav Paľov, hlavný tréner SR 17: "Od rána až po záverečný hvizd zápasu si všetko sadlo. Na chlapcoch som videl, že sú nastavení na cieľ, ktorý sme si stanovili. V stretnutí boli od úvodu aktívni, všade boli rýchlejšie, tlačili sme sa do bránky a premenili sme šance. Zabrali nielen očakávaní lídri tímu, ale všetci hráči a všetci si zaslúžia pochvalu. Škoda, že turnaj už nemôžeme vyhrať vzhľadom na propozície turnaje a prechádzajúce výsledky. S francúzskou osemnástkou si bez ohľadu na to ideme po víťazstvo. Chcem na chlapcoch vidieť rovnaké nastavenie ako v súboji s Nemcami.“







ďalší zápas:



Švajčiarsko – Francúzsko U18 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)



Poprad 11. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov deklasovali v druhom zápase Turnaja štyroch krajín v Poprade nemeckých rovesníkov 9:0. "Sedemnástka" tak odčinila štvrtkovú prehru 0:4 so Švajčiarskom.Výrazný podiel na triumfe mali dvaja štvorbodoví hráči Ondrej Maruna a Fabian Andrej Ličko. Čisté konto vďaka 34 úspešnými zákrokom dosiahol brankár Richard Rafaj.Zverenci Rastislava Paľova odohrajú v sobotu o 15.00 záverečný duel proti "osemnástke" Francúzska. Vzhľadom na predchádzajúce výsledky môžu mladí Slováci obsadiť najlepšie druhú priečku. Istým víťazom podujatia sú Švajčiari.