SR 17 je napriek prehre 0:3 s Ukrajinou blízko postupu na ME

2. fáza kvalifikácie ME 2024 hráčov do 17 rokov:



4. skupina



Ukrajina 17 - SLOVENSKO 17 3:0 (2:0)



Góly: 41. a 68. Stepanov, 45.+1 Reduško







ďalší výsledok:



Švajčiarsko 17 - Grécko 17 2:0 (1:0)







tabuľka:



1. Ukrajina 3 3 0 0 8:0 9*



2. SLOVENSKO 3 2 0 1 3:4 6



3. Švajčiarsko 3 1 0 2 3:5 3



4. Grécko 3 0 0 3 0:5 0







* - postup na ME17

Patras 12. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov prehrali v záverečnom zápase 2. fázy kvalifikácie ME 2024 v gréckom Patrase s Ukrajinou 0:3. V tabuľke 4. skupiny obsadili zverenci trénera Branislava Fodreka druhé miesto za utorkovým súperom, ktorý sa priamo kvalifikoval na šampionát (20. mája - 5. júna na Cypre).Mladí Slováci potrebovali na prvenstvo v skupine zdolať rovesníkov z Ukrajiny, ktorí rovnako zvládli úvodné dva zápasy na turnaji za plný počet bodov. Stretnutie s úvodným výkopom o 14.00 SEČ približne po štvrťhodine hry prerušili pre búrku, dohrali ho až pred 20.00 h. Ukrajinci položili základ víťazstva dvoma gólmi v závere prvého polčasu.Slováci zostali reálne v hre o postup, na definitívu si však musia dva týždne počkať. Na ME do 17 rokov sa dostanú víťazi ôsmich skupín, ku ktorým sa pridá sedmička najlepších z druhých miest. Miniturnaje ďalších skupín 2. fázy kvalifikácie sú na programe od 20.-26. marca. Na šampionáte bude štartovať 16 tímov, automatickú účasť má Cyprus ako organizátor. Titul obhajuje Nemecko.