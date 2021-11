SR 17 sa zíde na turnaji s piatimi legionármi a piatimi nováčikmi

Nominácia SR 17 na Turnaj štyroch krajín vo Vaujany /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Hráči podľa klubov: Oliver PUŠKÁR, Martin SLUKA (obaja Barani - HŠMH Banská Bystrica), Damian SLÁVIK (HC Slovan Bratislava), František DEJ, Oliver JURČO, Tomáš KRÁLOVIČ (všetci HC Slovan Bratislava - mládež), Sebastián ŽUREK (iClinic Bratislava Capitals), Adam BELUŠKO, Leo EPERJEŠI, Timotej VARGA (všetci HC Košice), Viliam KURILA, Kamil ROHAĽ (obaja HK Mládež Michalovce), František RIDZOŇ (HK Nitra), Juraj PEKARČÍK (MMHK Nitra), Maxim SAKMÁR (MHKM Skalica), Jakub CHROMIAK, Ľuboš STAHOŇ (obaja HK Dukla Trenčín), Stanislav GRON (BK Mladá Boleslav, ČR), Adam CEDZO (HC Oceláři Třinec, ČR), Tomáš PILÁT (Berani Zlín, ČR), Alex ČAJKOVIČ (Malmö Redhawks, Švéd.), Samuel SISIK (SaiPa/Ketterä, Fín.)



Realizačný tím:

manažér - Lukáš Pék,

tréner - Rastislav Paľov,

asistent trénera - Marcel Šimurda,

tréner brankárov - Jozef Urdák,

kondičný tréner - Michal Vysoký,

lekár - Oto Lobodáš,

maséri - Michal Hrtús, Igor Šebesta



PROGRAM TURNAJA ŠTYROCH KRAJÍN VO VAUJANY



ŠTVRTOK 11. NOVEMBRA

15.00 Švajčiarsko - Slovensko

19.00 Francúzsko - Nemecko



PIATOK 12. NOVEMBRA

15.00 Nemecko - Švajčiarsko

19.00 Francúzsko - Slovensko



SOBOTA 13. NOVEMBRA

13.00 Slovensko - Nemecko

16.30 Švajčiarsko - Francúzsko

Bratislava 4. novembra (TASR) - S piatimi legionármi a piatimi nováčikmi v nominácii sa v pondelok 8. novembra v Bratislave zíde slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov. Po troch tréningových jednotkách odletí do Francúzska, kde sa v alpskom prostredí v mestečku Vaujany predstaví na Turnaji štyroch krajín v konkurencii domácich rovesníkov, Nemecka a Švajčiarska. Pri neúčasti Romana Sýkoru, kmeňového hlavného trénera "sedemnástky", ktorý vypomôže v nasledujúcej asociačnej prestávke realizačnému tímu SR 18, povedie mužstvo Rastislav Paľov.Doterajší asistent pri SR 17 vytvorí trénerský tandem s Marcelom Šimurdom, s ktorým po vzájomnej kooperácii spolu s Romanom Sýkorom zostavili 22-člennú nomináciu na francúzsky trip. Väčšina mien si v tejto sezóne zahrala už na letnom Turnaji piatich krajín vo švajčiarskom Vispe, kde slovenská "sedemnástka" obsadila tretiu priečku. "" uviedol Paľov pre web hockeyslovakia.sk.Nominovaní hráči a členovia realizačného tímu sa zídu v Bratislave v pondelok dopoludnia. Absolvujú testovanie na ochorenie COVID-19 a v prípade negatívnych výsledkov aj prvú tréningovú jednotku. V utorok pridajú ďalšie dve a v stredu odletia do Lyonu, odkiaľ sa autobusom presunú do 160 kilometrov vzdialeného dejiska turnaja v alpskom mestečku Vaujany. Za tri dni absolvujú tri zápasy. Vo štvrtok popoludní otvoria podujatie duelom so švajčiarskymi rovesníkmi, v piatok od 19.00 budú čeliť francúzskym a o necelých 16 hodín aj nemeckým." pokračoval Paľov a na margo turnajových cieľov doplnil: "