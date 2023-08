SR 17 na záver turnaja v Chomutove podľahla domácemu Česku 4:6

Turnaj piatich krajín hráčov do 17 rokov v Chomutove



Česko - SLOVENSKO 6:4 (4:1, 1:3, 1:0)



Góly: 1. Novotný (Holub), 9. Pekař (Höhlig), 15. Rozsíval (Fasner, Netušil), 18. Rozsíval (Pšenička), 33. Novotný, 60. Novotný - 7. Lacko (Dravecký), 25. Straka (Nemec), 32. Mišiak (Straka), 40. Straka (Dravecký, Saloň)

Chomutov 8. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti do 17 rokov zakončili svoje účinkovanie na Turnaji piatich krajín v českom Chomutove prehrou 4:6 s domácimi rovesníkmi.Zverenci trénera Ivana Králika nezachytili úvod a po prvej tretine prehrávali 1:4. Duel však dokázali zdramatizovať aj zásluhou dvoch presných zásahov Andreasa Straku a znížili na rozdiel jedného gólu. V závere odvolali brankára, no v power play inkasovali do prázdnej bránky, keď domáci Adam Novotný zavŕšil hetrik.Mladí Slováci predtým na turnaji prehrali s USA 3:5, so Švajčiarskom 0:1 po predĺžení a zdolali Nemecko 6:3.