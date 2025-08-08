Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SR 17 prehrala na turnaji v Plymouthe so Švajčiarskom 2:3 po nájazdoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zverenci trénera Petra Kúdelku predtým prehrali s domácimi Američanmi 5:7 a Čechmi 4:5. V tabuľke základnej fázy skončili na poslednej štvrtej priečke.

Autor TASR
Plymouth 8. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov prehrali vo svojom treťom zápase na Turnaji štyroch krajín v americkom Plymouthe s rovesníkmi zo Švajčiarska 2:3 po samostatných nájazdoch. Góly SR strelili Samuel Marianek a Matúš Válek.

Zverenci trénera Petra Kúdelku predtým prehrali s domácimi Američanmi 5:7 a Čechmi 4:5. V tabuľke základnej fázy skončili na poslednej štvrtej priečke. Na podujatí ich čaká ešte jeden zápas, o konečné 3. miesto sa stretnú opäť so Švajčiarskom.

Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov v Plymouthe:

Švajčiarsko - SLOVENSKO 3:2 pp a sn (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 2. Rosa (Gianola, Ulrich), 33. Domenichelli (Ponzo, Lanz), rozh. nájazd Domenichelli - 36. Marianek (Šiška, Kubis), 49. Válek (Ferreira, Selič)
.

