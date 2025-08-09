Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SR 17 zdolala na turnaji v Plymouthe Švajčiarsko a obsadila 3. miesto

Zverenci trénera Petra Kúdelku tak odplatili súperovi piatkovú prehru 2:3 po nájazdoch.

Plymouth 9. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti do 17 rokov obsadili na Turnaji štyroch krajín v americkom Plymouthe konečné tretie miesto. Vo svojom záverečnom vystúpení sa dočkali víťazstva, keď zdolali v sobotu rovesníkov zo Švajčiarska 2:1. Góly SR 17 strelili Ivan Gonšor a Dušan Olekšák.

Zverenci trénera Petra Kúdelku tak odplatili súperovi piatkovú prehru 2:3 po nájazdoch. Predtým podľahli domácim Američanom 5:7 a Čechom 4:5 a v tabuľke základnej fázy skončili na štvrtej priečke. Vo finále turnaja sa stretnú USA s Českom.

Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov v Plymouthe - o 3. miesto:

SLOVENSKO - Švajčiarsko 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Góly: 6. Gonšor (Válek, Žák), 38. Olekšák (Gonšor, Žák) - 5. Trüssel (Bosshard)
