SR 18 neodohrala záverečný zápas v Zuchwile pre covid v tíme Nemecka

Zuchwil 30. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov neodohrali svoj záverečný zápas na Turnaji piatich krajín vo švajčiarskom Zuchwile. Dôvodom bol rozmach ochorenia COVID-19 v tíme Nemecka. Organizátori podujatia duel skontumovali výsledkom 5:0 v prospech Slovenska. Zverenci trénera Tibora Tartaľa obsadili na turnaji konečnú štvrtú priečku za prvým Českom, druhým Švajčiarskom a tretím Fínskom. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.



Slováci sa informáciu o problémoch v nemeckom tábore dozvedeli v piatok len tesne pred začiatkom stretnutia. Súper mal v tom čase k dispozícii asi 15 hokejistov, s ktorými mohol nastúpiť. Prichádzajúce výsledky testov však vyradili z účasti v zápase ďalších. Aj preto švajčiarski organizátori duel skontumovali v prospech SR 18.



Reprezentanti do 18 rokov tak odohrali v Zuchwile namiesto štyroch plánovaných zápasov iba tri. V prvom pokorili domácich Švajčiarov 4:1, no v nasledujúcich dvoch na víťazstvo nedokázali nadviazať - Čechom podľahli 2:5 a Fínom 1:2.